Курс доллара превысил 75 рублей впервые с 4 мая

Курс доллара в ходе валютных торгов ускорил рост до 0,42% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 75,025 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на 9.37 мск.

В последний раз на отметке выше 75 рублей курс доллара находился 4 мая 2021 года.

6 июля курс доллара в ходе валютных торгов достиг значения 74,14 руб. Последний раз такой показатель фиксировался 17 мая.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения Инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что доллар к концу лета может стоить в районе 70 руб. или чуть ниже.

По итогам мая валютные сбережения россиян сократились на 0,7% и составили $58,5 млрд. Вместе с этим объем валютных средств россиян в банках вырос до $91,63 млрд. Рост был достигнут за счет сбережений физических лиц на их текущих счетах, которые составили $33,1 млрд.