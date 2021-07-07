В США выпустили первую в мире карту с кешбэком в биткоинах

Компания BlockFi, предоставляющая услуги в cфере криптовалют, 6 июля запустила первую в мире карту с кешбэком в биткоинах, пишет Forbes.

Как сообщает издание, данная карта была выпущена совместно с платежным сервисом Visa.

Уточняется, что она предназначена для клиентов в США.

Как рассказал изданию гендиректор BlockFi Зак Принс, планируется, что клиенты, которые в настоящее время числятся в списке ожидания на получение карт, получат их в конце июля.

Размер кешбэка для владельцев карт BlockFi's Rewards Visa Card составит 1,5% за каждую покупку. Вознаграждение вырастет до 2% на каждый доллар, если клиент потратит больше $50 тысяч. Новые держатели карт будут получать кешбэк в 3,5% в течение первых 90 дней или до того момента, пока сумма их биткоинов не окажется на отметке в $100.

Ранее основатель Tesla Илон Маск рассказал, когда компания начнет принимать биткоины.