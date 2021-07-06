МРОТ повысят до 13 617 рублей

С 2022 года повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 руб. коснется порядка 4,7 млн работников в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда России, опубликованному на портале нормативно-правовых актов.

«Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», установив МРОТ с 1 января 2022 г. в сумме 13 617 руб. в месяц, что составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 руб., по данным Росстата)», — говорится в документе.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России объявило о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 6,4% на фоне роста медианной зарплаты. Медианная зарплата в России выросла также на 6,4% и составила 32 422 руб.