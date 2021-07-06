Сельское хозяйство Крыма понесло убытки на 30 млн рублей из-за потопа

Сумма ущерба, который понесло сельское хозяйство Крыма из-за ливней, по предварительным оценкам составляет 30 млн руб. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, сообщает ТАСС.

Уже зафиксированы подтопления 18 тыс. га сельхозугодий, также погибли 355 га растений.

«Где-то до 30 млн рублей [оценивается ущерб]. Ленинский район уже подали нам (данные) — 1,1 млн руб. И самое большее Бахчисарайский район — это 26 млн руб.», — сказал Рюмшин.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, поручил рассчитать ущерб. Он пообещал, что без помощи не останется никто, в том числе предприниматели.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко предупредила об угрозе оползней после наводнения.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекращали подачу воды и полностью перекрывали проезд в подтопленный центр города.