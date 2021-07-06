Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Российский рынок акций во время открытия показал рост биржевых индексов. По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, составив 3896,82 пункта, индекс РТС поднимался на 0,71% и достиг 1676,45 пункта.

Вместе с тем к 10:07 мск индекс Мосбиржи был зафиксирован на отметке 3900,06 пункта (+0,45%), обновив таким образом исторический максимум. Индекс РТС в свою очередь поднялся на на 0,83%, достигнув 1678,42 пункта.

К 10:35 мск темпы роста индекса Мосбиржи ускорились и дошли до 3901,34 пункта (+0,48%), индекс РТС находился на уровне 1677,56 пункта (+0,78%).

Стоимость фьючерса на нефть Brent в сентябре на лондонской бирже демонстрирует рост на 0,73% — до $77,72 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 2,28% и торгуется на уровне $76,87 за баррель.

В апреле сообщалось, что московская биржа позволит совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент.