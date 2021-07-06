СМИ: поставщики продуктов и ритейлеры Москвы не успевают привить 60% сотрудников вовремя

Производители и продуктовые ритейлеры предупредили мэрию Москвы, что не успеют вакцинировать 60% своих сотрудников первым компонентом до предписанного властями срока, и просят сдвинуть сроки еще на месяц, сообщает «КоммерсантЪ».

По ряду причин, в некоторых организациях привито лишь около 20% работников.

Ассоциация «Русбренд» (The Coca-Cola Company, Danone, Nestle, Unilever и др.) предложила мэру Сергею Собянину продлить с 15 июля до 15 августа срок проведения вакцинации — в обращении говорится, что запись на растянулась до августа, а количество доступных вакцин сокращается, отмечает издание. В качестве альтернативы ассоциация предлагает до 15 августа не применять санкции против тех, кто не успеет выполнить требования мэрии.

По словам источника «Ъ», после объявления обязательной вакцинации прививочные пункты, которые раньше принимали в тот же день, увеличили время ожидания до трех недель.

Гендиректор клиники H-Clinc Андрей Злобин сообщил изданию, что с прошлой недели столичный департамент здравоохранения перестал отгружать частным клиникам вакцину, из-за чего пришлось приостановить запись на вакцинацию. Однако недостаток вакцин отмечается не повсеместно, а лишь в нескольких медучреждениях.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан — к 15 июля в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве 60% работников сферы ЖКХ привились от коронавируса.