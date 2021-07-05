Москва и Петербург вошли в десятку городов мира по росту цен на жилье

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на вторичное жилье в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

В исследовании говорится, что Москва за год поднялась с 143-го места на седьмое (+22,4%). Петербург переместился с шестой на восьмую строчку (+22,1%).

По итогам первого квартала этого года самыми быстрыми темпы роста цен на «вторичку» оказались в Турции и Новой Зеландии. Турецкий Измир поднялся с третьего на первое место (+33,9%), Анкара — с четвертого на второе (+30,3%), а новозеландский Веллингтон — с 32-го на третье (+30,1%).

При этом на азиатском рынке жилья не произошло характерного для него существенного подъема цен. Так, Гонконг показал годовой рост только на 2,2%, а Пекин – на 3,6%.

Ранее были названы российские города, в которых жилье подорожало больше всего.