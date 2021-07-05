Россия открывает авиасообщение с Турцией из еще 13 городов

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение увеличить количество городов, из которых разрешено выполнение пассажирских авиарейсов в Турцию, сообщает Росавиация.

Так, с 12 июля авиакомпании смогут выполнять рейсы из 45 российских международных аэропортов, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Кроме того, принимать рейсы из России начнет аэропорт турецкого Измира.

Также увеличивается интенсивность полетов в Японию на период с 19 июля по 6 августа.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает принять не менее 5 млн туристов из России в 2021 году.