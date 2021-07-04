Федерация мигрантов прокомментировала способ повышения зарплаты россиян

Иностранные граждане зарабатывают больше денег, чем россияне, так как им нужно содержать семьи в родной стране. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

По его словам, количество мигрантов, прибывающих с визами, незначительно.

Ранее бизнесмен, президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что наличие иностранной рабочей силы создает в России несправедливую конкуренцию. По этой причине властям следует сократить квоты на привлечение приезжих.

По его словам, приток трудовых кадров из-за границы удешевляет рабочую силу и по этой причине россияне вынуждены конкурировать с иностранцами и при этом получать такую же зарплату, как они.

В феврале «Росстат» опубликовал данные, согласно которым реальные зарплаты россиян в 2020 году выросли на 2,5%.