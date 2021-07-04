Эксперт рассказал об опасном способе вложения денег
Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров рассказал, какую серьезную ошибку может допустить начинающий инвестор.
По его словам, для долгосрочного инвестирования необходимо иметь сбалансированный по уровню риска и диверсифицированный инвестиционный портфель.
«Для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции», — заявил Сидоров «Прайму».
Он добавил, что только распределение инвестиций способно защитить вложения от различных негативных факторов.
Эксперт уточнил, что в текущих экономических условиях начинающему инвестору не стоит вкладывать большую часть капитала в высокорисковые инструменты инвестирования. К таким рисковым активам относятся криптовалюты.
На стоимость криптовалют оказывают значительное влияние заявления и действия различных регулирующих органов развитых стран. Если государства ужесточат контроль за этой сферы, то котировки могут упасть, заключил Сидоров.
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