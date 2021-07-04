Глава «Мираторга» рассказал, как можно добиться высоких зарплат в России

Ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к росту зарплат у россиян. Соответствующее мнение в беседе с телеканалом РБК выразил президент «Мираторга» Виктор Линник.

По его словам, квоты необходимо сократить примерно в три или четыре раза. Линник отметил, что на сегодняшний день россияне конкурируют с трудовыми мигрантами, работающих за деньги, на которые российские работники «просто не выживут».

«Конечно же, когда зарплата низкая, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? Поэтому отсюда нет спроса на такие простые профессии», — пояснил «Мироторга».

Линник также увидел «здравый смысл» в идее заменить иностранную рабочую силу российскими заключенными. Вместе с тем он выразил мнение о необходимости снятия всех ограничений для трудоустройства высокооплачиваемых и высококвалифицированных иностранных работников.

В феврале «Росстат» опубликовал данные, согласно которым реальные зарплаты россиян в 2020 году выросли на 2,5%.