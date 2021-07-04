Глава «Мираторга» раскритиковал заморозку цен на продукты

Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник подверг критике практику заморозки цен на продукты, назвав ее вынужденной в условиях пандемии коронавируса, сообщает «РБК».

«В данном случае это тактическое решение, [оно] связано с ситуацией по COVID, с форс-мажором», — считает Линник.

По словам предпринимателя, ограничение бизнеса скажется на способности магазинов на модернизацию. Более действенным путем, по мнению Линника, является введение «различных продуктовых сертификатов» для нуждающихся слоев населения.

«А те, кто должен работать и должен быть замотивирован, должен зарабатывать деньги, не сидеть на шее у государства или у кого-либо, соответственно, такая возможность ему должна быть оставлена. А когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен — на то же масло подсолнечное по всей цепочке, не будет там мотива развиваться. Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена на уровне «ты мне — я тебе», — заявил Линник.

Бизнесмен отметил, что он понимает причины заморозки цен на продукты, но считает необходимым скорейшее введение корректировок в эту практику, в том числе — повышение реальных доходов населения.

Ранее Жириновский предложил создавать специальные магазины для бедных.