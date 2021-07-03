В Союзе виноделов назвали шантажом остановку поставок шампанского Moet Hennessy в Россию

Решение Moet Hennessy приостановить поставки ассортимента шампанских вин в Россию является шантажом. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович, передает РИА «Новости».

«Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — сказал Попович.

По мнению предпринимателя, Moet Hennessy опасается того, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России. Он напомнил, что в РФ не запрещали называть свою продукцию шампанским, переименование в игристое вино тоже не принудительное.

«Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке. А слово «шампанское» на этикетке им никто не запрещает», — сказал Попович.

Ранее сообщалось, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта, производителю придется проводить пересертификацию продукции.