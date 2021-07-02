Правительство России запретило ввозить сахар, макароны и другие продукты с Украины

Правительство России дополнило список продукции, которую запрещено ввозить с Украины, согласно постановлению от 29 декабря 2018 года, сообщает ТАСС.

Постановлением от 28 июня 2021 года в список запрещенных продуктов были включены сахар, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, макаронные изделия, майонез, кетчуп томатный, а также заготовки для их приготовления, вода минеральная и газированная, а также содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое и другие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие.

Кроме того, запрещается ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре массой до 20 тонн без учета упаковки, также запрещены к ввозу готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски. Нельзя ввозить продукты, которые используются для кормления животных и жмыхи.

Также ограничен ввоз лесоматериалов разных видов, упаковочных клеток, барабанов, ящиков, коробок, поддонов ящичных и прочих погрузочных щитов.

Ранее Украина запретила импорт пшеницы и подсолнечного масла из России.