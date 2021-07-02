Представитель сети клиник «Мать и дитя» назвал драйверы роста выручки компании

С момента закрытия торгов на Мосбирже в прошлую пятницу и на момент подготовки этого материала (18:05 мск) акции MD Medical Group Invetments (тикер MDMG), управляющей сетью клиник «Мать и Дитя» подорожали на 24% — с 708 до 877,4 руб. за штуку.

В беседе с «Газетой.Ru» директор по работе с инвесторами компании «Мать и дитя» Дмитрий Якушкин отказался комментировать оценку рынка и напомнил, что компания уже опубликовала операционные данные за первый квартал этого года, в соответствии с которыми выручка компании выросла на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

«Драйверами роста мы видим в первую очередь развитие новых направлений: онкологии, ортопедии, травматологии и лечение COVID-19. Еще одна причина — постепенное восстановление спроса на плановую медицинскую помощь, в частности, в такой традиционной для компании области, как женское здоровье. Учитывая эти и другие факторы, например, динамичность загрузки всего медицинского комплекса в Лапино, а также и региональных госпиталей, аналитики ВТБ в конце июня повысили прогнозную цену на акции до 13 долларов. В любом случае, мы признательны нашим инвесторам и за доверие, и за понимание нашей стратегии», — сказал Якушкин.

В конце этого года Telegram-канал «РДВ» со ссылкой на источник сообщил, что «Мать и дитя» выходит в новые сегменты бизнеса, за счет чего компания увеличит выручку на 42% в 2021-м году. По его мнению, это должно было привести к росту котировок акций компании на 66%. С момента публикации того прогноза ценные бумаги «Мать и дитя» подорожали почти на 80%.