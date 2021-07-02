В Совфеде оценили решение о единовременной выплате семьям с детьми

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал решение президента России Владимира Путина подписать указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми. Об этом сообщает RT.

Сенатор напомнил, что глава государства обещал подписать соответствующий указ в своем послании к федеральному собранию, а также в последующих выступлениях, в том числе на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Для того чтобы эти процедуры успели помочь ребятишкам именно к школьному 1 сентября, президент решил сделать это в форме указа. Потому что сейчас законом мы бы уже не успевали это сделать. А указ — это форма прямого действия, поэтому все принимают к исполнению», — уточнил Рязанский.

Парламентарий отметил, что единовременные выплаты охватывают целый семейный социум, в частности, «семьи с ребятами-инвалидами».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым семьи с детьми получат единовременную выплату в размере 10 000 руб. в августе-декабре 2021 года.