СК просит арестовать бизнесмена Батурина

Следственный комитет просит заключить в СИЗО бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщили РИА «Новости» в суде.

«Поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора, обвиняемого по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ», — заявила пресс-секретарь суда.

Отмечается, что срок ареста следователь просит установить до 1 сентября.

Ранее Батурин был задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В декабре 2019 года президент компании Inteco Management, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина была объявлена в розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина.