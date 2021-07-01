Trump Organization обвиняется в нарушении налогового законодательства

Прокуратура Манхэттена обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в нарушении налогового законодательства, сообщает CNN.

По информации телеканала, в компании в течение 15 лет действовала схема неуплаты налогов.

В обвинительное заключение входит 15 пунктов, в том числе создание мошеннической схемы, сговор, хищение в особо крупных размерах и фальсификация деловой документации.

Самому экс-президенту США Дональду Трампу обвинения предъявлены не были.

Ранее стало известно, что команда Дональда Трампа запустила новую социальную сеть под названием Gettr без какого-либо предварительного анонса. В мае текущего года Трамп резко раскритиковал блокировку его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google, назвав это «абсолютным позором» и «унижением» для Соединенных Штатов.