Регионам реструктурируют 218 млрд рублей бюджетных кредитов – Минфин

В рамках новой правительственной программы регионам реструктурируют бюджетные кредиты объемом 218 млрд руб., сообщили «Газете.Ru» в Министерстве финансов РФ.

Это решение коснется только кредитов, выданных регионам в декабре 2020-го. Соответствующие соглашения с Минфином тогда заключили 53 региона. Высвобожденные благодаря этой мере средства, по условиям программы, пойдут на инвестиции в инфраструктурные проекты.

В Минфине уточнили, что решение о реструктуризации бюджетных кредитов было принято по поручению президента России.

Руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что это повысит финансовую устойчивость регионов, снизив нагрузку на их бюджеты.

Член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян добавил, что значительная часть регионов сможет воспользоваться новой правительственной программой ввиду того, что такие инвестиционные цели у них уже есть.

Ранее аналитики Фонда развития гражданского общества в своем исследовании, результаты которого опубликовали «Известия», подсчитали, что лидерами по экономической устойчивости в первом квартале этого года стали Москва, Курская и Пензенская области.