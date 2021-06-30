В НПФ рассказали о цели реформы пенсионной системы в России

Гендиректор АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» Ирина Акопджанова прокомментировала информацию о планах Банка России и НПФ реформировать пенсионную систему. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, для реформы системы обязательного пенсионного страхования и перевода в негосударственное пенсионное обеспечение, надо создать гарантированный пенсионный план. Речь о системе добровольного формирования пенсионных средств.

Акопджанова предупредила, что накопления будут формироваться по договору между застрахованным лицом и НПФ через работодателя посредством удержания добровольных пенсионных взносов.

«Ключевой вопрос здесь — создание преимуществ нового продукта, формирование мотивации участия в потенциальной системе с помощью налоговых льгот для застрахованных лиц, системы гарантирования сохранности вложенных средств, гибкого механизма перечисления взносов», — отметила она.

Также в Госдуме усомнились в успешности новой пенсионной реформы. В свою очередь, руководитель пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова детализирует, что новая пенсионная система по замыслу участников рынка должна состоять из трех компонентов: