Средний срок по ипотеке в России впервые превысил 20 лет

Средний срок выданной в России в мае текущего года ипотеки впервые превысил 20 лет, речи идет о 240,4 месяце. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центрального Банка.

Отмечается, что это максимальные данные за все время публикации данных, начиная с начала 2018 года. Показатель активно растет с октября 2020 года – тогда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года повысился до 225,1 месяца.

Российские банки в мае уменьшили количество выданных ипотечных кредитов на 22,5% - до 148,4 тыс. единиц. Сумма выдач также сократилась — на 21,3%, до 433,6 млрд рублей.

При этом общий объем задолженности граждан по ипотеке продолжил увеличиваться — на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей.

Средняя же ставка по ипотеке в прошлом месяце осталась на апрельском уровне в 7,3% годовых.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия льготной ипотеки.