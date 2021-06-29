В Анталью с 22 июня прилетели около 120 тысяч россиян

Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил, что на турецкий курорт с 22 июня прилетели около 120 тысяч российских туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прибытие российских гостей в Анталью после отмены запрета на полеты продолжается. C 22 по 29 июня, то есть за 8 дней с момента отмены запрета на авиасообщение, к нам прибыли 119 490 россиян», — сказал он.

Чиновник уточнил, что всего с начала года в Анталью приехали 1,5 миллиона туристов.

Явуз добавил, что в Турции внимательно следят за ростом заболеваемости коронавирусом в России. Он напомнил, что с начала июня для российских отдыхающих изменились условия въезда. Чтобы попасть в Турцию необходимо пройти вакцинацию, либо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, либо пройти ПЦР-тестирование перед поездкой. Кроме того, туристы обязаны соблюдать правила безопасного туризма, применяемые в республике.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили все дешевые туры в Турцию.