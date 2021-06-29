Отказ «Газпрома» от транзита газа через Украину поднял цены в Европе

«Газпром» отказался от бронирования дополнительного объема мощностей для транзита газа через Украину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венгерскую торговую платформу RBP.

Концерн, тем не менее, выкупил весь июльский объем транзита, это 15 миллионов кубометров в сутки. Этот объем соответствует количеству газа за прошлые месяцы.

Однако, согласно данным платформы RBP, на аукционе были размещены еще 63,7 миллионов кубометров газа. Отказ «Газпрома» может быть связан с необходимостью планового ремонта трубопроводов «Северный поток» (13-23 июля) и «Ямал — Европа» (6-10 июля).

Спотовая стоимость газа в Европе на июль превысила $400 за тысячу кубометров. Одновременно с этим, в Европе наблюдаются проблемы с заполнением подземных газовых хранилищ.

Ранее стало известно, что отказ «Газпрома» увеличить транзит через Украину может ударить по газовому рынку Европы.