«Ъ»: в первый день ограничений выручка ресторанов в Москве упала на 90%

В первый день после введения запрета на посещение кафе и ресторанов без QR-кода в Москве выручка у заведений общепита сократилась на 50–90% в зависимости от наличия веранды, рассказали газете «Коммерсантъ» рестораторы.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров уточнил, что 28 июня выручка у заведений в основном упала на 80–90%, у объектов с верандой — в пределах 60%. По его словам, в городе работает около 3 тыс. летних площадок.

По предварительным оценкам, в кофейнях группы компаний «Шоколадница» (одноименные кофейни, а также сети «Кофе хауз» и «Ваби саби») трафик снизился примерно на 70%, оборот — на 50%.

В заведениях Ginza Project Moscow (Buono, ChaCha, Sixty, Ulliam`s и др.) выручка сократилась на 50–95%. Управляющий партнер и гендиректор ресторанной группы Максим Ползиков пояснил, что это произошло в том числе из-за ливня, который прошел в столице 28 июня.

Владелец сети ресторанов «Раковая» Евгений Ничипурук отметил к 28 июня снижение выручки в своих заведениях без веранд на 90%.

В сети Prime (входит в Novikov Group) рассказали о снижении трафика на 30–40%. Оно началось несколько недель назад, после того как компании снова начали переводить сотрудников на дистанционный режим работы.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре поликлиники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания.