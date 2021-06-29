Силуанов заявил, что траты на экономику России выросли на 17% в 2020 году

Расходы на национальную экономику России в минувшем году увеличились по сравнению с докризисным планом на 17%. Об этом говорится в статье министра финансов РФ Антона Силуанова «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» для журнала «Финансы».

По словам Силуанова, расходы на социальную политику в 2020 году выросли на 10%.

Также министр отметил, что при формировании антикризисной программы правительство страны позаботилось о поддержке секторов, групп бизнеса и категорий экономических агентов, которые оказались под ударами. При этом одновременно перед кабмином ставилась задача добиться максимально высокой эффективности использования выделяемых средств.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, удастся преодолеть еще не скоро.