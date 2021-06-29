Китайский эксперт рассказал, как Россия может выразить протест США

В Китае рассказали о том, что возможная дедолларизация России может стать насмешкой и протестом против американской гегемонии. Об этом заявил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты «Хуаньцю шибао», перевод приводит портал ИноСми.

«На этот раз Россия заняла позицию полного разрыва с долларом. Этот шаг был сделан исключительно по принуждению и был направлен на предотвращение крайних финансовых санкций, которые могут принять Соединенные Штаты. Это превентивная акция самообороны. Фактически это даже больше политическая декларация, протест, насмешка и презрение американской гегемонии», — говорится в статье.

Эксперт убежден, что в целом дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию, но приведет к негативным последствиям для США. Отказ от валюты в вряд ли существенно пошатнет международный статус доллара, но в определенной степени уменьшит масштабы его влияния, отмечает Чэнь Ицзюнь.

Он считает, что дедолларизация также будет активно приветствоваться странами Европы, что может поставить США в «неловкое положение перед союзниками».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, выйдя из доллара и добавив золото. По его мнению, доллар превратился в «политическую валюту».

В свою очередь, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты не боятся возможного отказа Китая и России от доллара.