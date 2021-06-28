В Сбере оценили влияние регулирования ЦБ экосистем на капитал банков в 2,7 трлн руб и 20% капитала

Предложенное Центробанком регулирование экосистем снизит регулятивный капитал банковской системы РФ на 2,7 трлн рублей, или на 20-21%, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.



Как известно, на прошлой неделе ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. В частности, наиболее сбалансированным регулятор считает внедрение для вложений кредитных организаций в экосистему риск-чувствительного лимита в процентах от капитала.



«Если представить себе, что все предложенные меры действовали прямо сейчас в моменте, то регулятивный капитал всей банковской системы снизился бы примерно на 2,7 трлн рублей, это примерно 20-21% от всего капитала российской банковской системы», - пояснил Хасис.

Кроме того, он подчеркнул важность того, чтобы новые правила для экосистем не несли рисков для реализации стратегии Сбербанка, утвержденной правительством России.

«Если регулирование заставит нас отступать от этой стратегии, это может существенно повлиять на привлекательность наших акций и, как следствие, их стоимость», — подчеркнул специалист, выступая на Международном финансовом конгрессе.



«Только с ноября, когда мы утвердили стратегию, наша капитализация выросла более чем на 40%, или почти на $40 млрд, приближаясь сейчас примерно к $100 млрд», - сказал Хасис, выступая на Международном финансовом конгрессе.



«Если регулирование заставит нас отступать от этой стратегии, это может существенно повлиять на привлекательность наших акций и, как следствие, их стоимость. Не стоит забывать, что 50% плюс одна акция принадлежат Фонду национального благосостояния России, а, значит, каждому россиянину», - добавил он, выступая на Международном финансовом конгрессе.



Хасис пояснил, что Сбербанк — за счет своего огромного капитала и нашего относительно небольшого объема инвестиций в экосистему — уложится в риск-лимит в том случае, если регулирование будет принято в варианте, изложенном в докладе. «Но для многих других банков это будет очень серьезный удар по капиталу, многие банки, в том числе крупнейшие, столкнутся с риском нарушения нормативов», — подчеркнул Хасис.



В его представлении, предлагаемый переходный период в пять лет будет недостаточным для многих банков для адаптации к регулированию.



В целом же, по мнению Хасиса, введение со стороны ЦБ более жесткого регулирования для банков ограничит финансирование таких компаний и создаст диспропорциональное преимущество для иностранных экосистем в их стремлении выйти на российский рынок.