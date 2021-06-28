В России в два раза выросло число вакансий с удаленным графиком

В России за год в два раза выросло число вакансий с возможностью удаленной работы. Об этом пишет RT со ссылкой на специалистов сервисов по подбору персонала.

«Наиболее активно работодатели публикуют предложения с дистанционным режимом занятости в таких сферах, как IT, интернет и телеком. На их долю приходится 25% от всех вакансий на удаленке», — сказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Также большое число вакансий с возможностью работать из дома наблюдаются в сферах «образование, повышение квалификации, тренинги» и «финансы, бухгалтерия».

Как заявила руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, благодаря такому формату, специалисты из небольших городов могут зарабатывать наравне с московскими сотрудниками.

«На этом фоне уровень оплаты труда в субъектах страны начинает приближаться к московскому», — отметила она.

Ранее власти Москвы назвали число горожан, работающих на удаленке.