Anex Tour прекратил работу с турагентом, советовавшим обманывать ПЦР-тест

Туроператор Anex Tour прекратил сотрудничество с владелицей франчайзингового туристического агентства Екатериной Семеновой после того, как она разместила видео с «советами» о действиях при получении положительного ПЦР-теста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в СМИ писали о том, что Семенова опубликовала в соцсети Instagram видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как используя антисептическое средство «обмануть» ПЦР-тест. Вскоре видеозапись была заблокирована.

В компании также уточнили, что слова женщины не относятся к позиции туроператора.

«Екатерина была франчайзинговым турагентством, с которым у нас был договор. Его решено расторгнуть после данного случая», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Кроме того, в пресс-службе Anex Tour подчеркнули, что на сегодняшний день необходимость предъявления ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации осуществляется в аэропорту перевозчиками, а также сотрудниками аэропортов прилета, согласно требованиям страны.

«В случае выявления положительного теста в каждой стране разработаны утвержденные протоколы, в рамках которых действуют принимающие компании. С нашей стороны информирование партнеров и туристов осуществляется своевременно», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к губернатору Краснодарского края с просьбой разрешить заселение в гостиницы с 1 августа не только по сертификату о вакцинации, но и по результатам ПЦР-теста и свидетельству о перенесенной болезни.