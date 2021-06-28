ФАС изучит увеличение цен на ПЦР-тесты

В пресс-службе федеральной антимонопольной службы заявили, что на сегодняшний день они изучают сообщения об увеличении цен на ПЦР-тесты. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны нужно посещать только при наличии надежной защиты от коронавирусной инфекции.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита в столице смогут только те горожане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют ПЦР-тесты, действительные в течение трех дней. Ресторанам, принимающим QR-коды, также разрешат работать по ночам.