Кабмин выделил более 46 млрд рублей на пособия беременным и родителям-одиночкам

Правительство России выделило более 46,6 млрд руб. на новые пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и родителям-одиночкам, воспитывающим детей в возрасте 8-17 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда правительства. Оформить такие выплаты можно будет с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.

Распоряжение о выделение средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о выплатах на 2021 год. До рождения ребенка находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах беременные женщины будут получать ежемесячно около 6,3 тыс. руб. — 50% прожиточного минимума по региону. Размер пособия родителям-одиночкам равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составит около 5,5 тыс. руб. в месяц.

Соответствующие вопросы рассматривались на заседании правительства 24 июня. Пособия вводятся с 1 июля по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что с 1 июля для получения социальных выплат (пенсий, пособий и других мер финансовой поддержки государства) россиянам необходимо будет оформить карту «Мир» или получать выплаты наличными.