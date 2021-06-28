Более трети работодателей готовы повысить зарплаты сотрудникам в этом году

До конца этого года повысить зарплаты сотрудникам планируют 36% работодателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

62% респондентов заявили, что оставят зарплаты работников на прежнем уровне, а еще 2% планируют понизить оплату труда.

Более половины опрошенных представителей компаний (54%) уточнили, что уже поднимали зарплаты в этом году. Чаще всего прибавка была до 10% — это отметили 60% респондентов из этой группы. Еще 36% работодателей заявили, что повысили оклад на 10-30%, а 3% сообщили, что в их компании прибавка к зарплате составляет 30-50%. Еще 1% респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза.

Пока оплату труда не поднимали 43% работодателя, а 3% сказали, что зарплаты снизились.

В опрос проходил среди более 1 тысячи представителей российских компаний из всех округов.

Ранее россияне рассказали, какую хотели бы получать зарплату.