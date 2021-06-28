В России резко выросло число задержек авиарейсов

Крупнейшие российские авиакомпании испытывают все больше проблем с выполнением рейсов по расписанию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Flightradar24.

Из пяти самых популярных в России перевозчиков наименее пунктуальными оказались «Уральские авиалинии». За первые три недели июня из 4,6 тыс. рейсов примерно 46% прибыли в аэропорт назначения с задержкой более 15 минут, в том числе 1,2 тыс.— более часа, а в ряде случаев — 10 часов. В мае авиакомпания задержала больше чем на 15 минут только 34,2% рейсов, в апреле — 27%.

«Российские аэропорты с такими нагрузками никогда раньше не сталкивались. Это беспрецедентная ситуация. Авиакомпания (Уральские Авиалинии — прим. ред.) делает все, чтобы как можно скорее вернуться к намеченному расписанию»,— сказал представитель перевозчика.

По мнению экспертов, главной причиной опозданий рейсов «Уральских авиалиний» может быть нехватка резервных самолетов на фоне пиковых перевозок.

Заместитель председателя общественного совета при Росавиации Мирослав Бойчук предположил, что часть самолетов могла находиться в ремонте. Однако в самой авиакомпании это опровергают.

«Мы проводим тяжелые формы техобслуживания и ремонты преимущественно в зимний период. В летний сезон все воздушные суда в работе».

В «Уральских авиалиниях» признали, что у них «бывают единичные технические неисправности, влияющие на регулярность, так как нарушается цепочка и рейсы приходится задерживать». Но уверяют, что данная «проблема решается в оперативном порядке».

Ситуация у других перевозчиков лучше, однако постепенно она также ухудшается. Лидером по числу выполненных рейсов в мае и за первые три недели июня стала S7: 12,35 тыс. и 8,94 тыс.

«Победа» из 5,7 тыс. рейсов в июне не уложилась в расписание по 10%. В мае доля составляла лишь 5%. В авиакомпании заявили, что это происходит из-за «сравнительно более плохих метеоусловий».

В «России» доля задержанных рейсов выросла с 5,9% из 3,4 тыс. за май до 7,3% из 2,86 тыс. за три недели июня.

Однако в авиакомпании «Аэрофлот» пунктуальность улучшилась, за три недели июня задержаны 5,44% из 6242 рейсов против 6,3% в мае (6681 рейс). При этом число задержек более часа снизилось со 160 в мае до 68 в июне.

Ранее в Москве были отменены и задержаны 52 авиарейса.