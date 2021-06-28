Депутат Госдумы назвал условие для повышения индексации пенсий

Член комитета Государственной думы по финансовому рынку Алексей Изотов считает, что индексация пенсий может вырасти благодаря прибыли, которую приносит Пенсионный фонд России за счет инвестирования средств. Об это он сказал в интервью URA.RU.

Изотов подчеркнул, что необходимо прежде всего обратить внимание на то, что приносит хорошую доходность, а не пассивный доход от депозитов.

По словам парламентария, раньше ПФР размещал средства под один-два процента годовых, из-за чего многие критиковали работу фонда.

Изотов отметил, что активность поможет улучшить работу. На фондовом рынке можно вкладывать в облигации федерального займа. Они же дают гарантии доходности от государства.

В начале июня профсоюзы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий.

До этого государственный совет Республики Адыгея внес в Государственную думу законопроект о возврате к индексации для работающих пенсионеров в 2022 году.