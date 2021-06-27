Семья умершего от COVID-19 участника списка Forbes хочет проверить обстоятельства смерти

Семья погибшего от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова, занимавшего 177-е место в рейтинге богатейших россиян, хочет провести независимую экспертизу обстоятельств его смерти, сообщает Forbes.

По данным издания, жена и дочери хотят, чтобы независимый международный эксперт установил все обстоятельства смерти Бурлакова.

«Как только семье стало известно, что Олег заболел, они моментально запросили информацию, но она им не была своевременно предоставлена», — говорится в заявлении членов семьи.

Ранее сообщалось, что Бурлаков умер от коронавируса 23 июня в Монако, где проживал в последние годы. По данным другого источника, он умер 21 июня в Москве.

На наследство будут претендовать две дочери и брат миллионера, а также его жена, с которой у него несколько лет назад начался бракоразводный процесс.

В декабре 2020 года от COVID-19 умер другой бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов.