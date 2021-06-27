Россияне начали отказываться от ипотеки на фоне роста ставок по ней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

В мае число выданных ипотечных кредитов снизилось на 27%, до 57,1 тыс., а их объем стал меньше на 28,2%, до 182 млрд руб.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин пояснил, что такая тенденция связана с тем, что многие банки, выдающие розничное кредитование, прогнозируя повышения ключевой ставки ЦБ, с апреля стали пересматривать свои ставки в сторону их повышения.

По данным ЦБ, средняя ставка ипотечного кредита в России с начала года была в районе 7,2% годовых, однако по итогам апреля начала расти до 7,3%.

Ранее сообщалось, что объем задолженности граждан по жилищным кредитам превысил 10 трлн руб.