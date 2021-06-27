Госдума понизит звездность гостиниц для депутатов

Руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин заявил, что для депутатов нового созыва понизят звездность гостиниц, передает ТАСС.

«Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн руб.», — сказал он.

Чиновник уточнил, что речь идет о депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве. Их заселяют в гостиницы до получения служебного жилья.

Дивейкин напомнил, что ранее были оптимизированы расходы на авиационные перелеты депутатов. За два года экономия составила 405 млн руб.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет работы седьмого созыва было сэкономлено 2,4 млрд руб. за счет отказа от малозначительных зарубежных поездок депутатов и сокращения расходов.