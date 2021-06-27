Юрист раскрыл подробности выплат в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский раскрыл детали выплат по уходу за болеющим ребенком в 55 тыс. рублей, информация о которых ранее ранее появилась в СМИ. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Петропольский рассказал, что речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми.

«Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — пояснил юрист.

По его словам, 55 208 рублей является размером среднего заработка россиян, установленного на основании данных Росстата.

Выдача такого больничного будет решаться индивидуально в каждом отдельно взятом случае. При этом в расчет будет браться средняя заработная плата работника, уточнил Петропольский.

В мае стало известно, что с сентября выплата больничных будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до 7 лет.