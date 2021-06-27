Россиянам назвали способы приумножить сбережения

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал о том, как можно обогнать инфляцию, сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста, для того, чтобы защитить сбережения от инфляции, их следует хранить в разных валютах.

«Соотношений может быть масса: 50-25-25, где 50 процентов отложено в рублях, а по 25 — в долларах и евро», — рассказал он.

Переславский также посоветовал метод «1000-10-10», суть которого заключается в том, чтобы откладывать ₽1000 и покупать к ним по $10 и €10. В зависимости от сроков планирования подушки безопасности можно задуматься над тем, чтобы докупать и другие валюты.

«На периоде в год-два хорошим инструментом будет покупка облигаций и еврооблигаций компаний из первого эшелона — как минимум 7,5 процента годовых в рублях и 4,5 процента в долларах они дадут», — отметил эксперт.

По мнению заместителя директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергея Макарова, лучшими инструментами для защиты себя от инфляции являются акции золотодобывающих компаний с выплатой дивидендов, недвижимость и ETF фонды.

В свою очередь управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий считает, что лучшей защитой сбережений от инфляции сегодня выступают акции сырьевых компаний.

Ранее сообщалось о том, что в России задумались о включении расходов на содержание жилой недвижимости в расчет индекса потребительских цен (ИПЦ), который является одним из основных инструментов измерения инфляции.