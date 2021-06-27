Трамп обвинил Байдена в одобрении строительства «Северного потока — 2»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он остановил строительство газопровода «Северный поток — 2», в то время как нынешний президент Джо Байден его разрешил. Об этом он рассказал в ходе выступления на митинге в городке Веллингтон в штате Огайо, сообщает РИА «Новости».

«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. <...> И у меня были хорошие отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным, но это хорошо», — сказал Трамп.

Экс-президент пожаловался на то, что «Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод», но при этом США «защищают их от России».

«Я сказал Ангеле [Меркель, канцлеру Германии] — она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела? Она лишь улыбнулась. Она знает!» — добавил Трамп.

Трамп также заявил, что США «достигли американской энергетической независимости, которой придет конец». По его мнению, США будут покупать нефть на Ближнем Востоке и в России.

Митинг, на котором выступает экс-президент США Дональд Трамп, является первым после его ухода из Белого дома.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.