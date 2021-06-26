Иран должен России 500 млн евро за строительство АЭС «Бушер»
Антон Демидов
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Вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что Тегеран должен России за работы по созданию АЭС «Бушер-2» порядка €500 млн, передает агентство ИСНА.
По его словам, у иранской стороны есть обязательства перед РФ за АЭС «Бушер-1».
«Что касается атомной станции «Бушер-1», которая сейчас вырабатывает электричество, мы еще не заплатили российской стороне за топливо для нее», — сказал Салехи.
Он добавил, что «финансовое положение страны сегодня особенное».
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