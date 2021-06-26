Кандидат в канцлеры Германии допустил остановку «Северного потока – 2»

Лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта «Северный поток – 2» при его использовании против Украины. Слова политика приводит РИА «Новости».

Как отметил кандидат в канцлеры, существуют обязательства, по которым газопровод нельзя использовать против Украины.

«Если президент [России Владимир] Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его», – заявил Лашет.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Германия обсуждают возможную помощь Украине после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через ее территорию.