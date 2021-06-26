В Турции начнется строительство «второго Босфора»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 июня поучаствует в торжественной церемонии, во время которой заложит камень в основание первого из шести мостов в рамках проекта «второй Босфор». Об этом пишет rg.ru.

Отмечается, что строительство канала планировалось еще Сулейманом Великолепным, который жил в 16 веке. Проект был разработан архитектором Синаном. Длина нового канала составит 45 километров, ширина — не менее 275 метров, глубина — около 21 метра. Пропускная способность будет достигать 185 судов в сутки.

Эрдоган сообщал, что проект обойдется в $13 млрд, часть будет выделена из государственного бюджета. Власти полагают, что в год «новый Босфор» будет приносить около $8 млрд благодаря транзитным платежам.

Ранее в рамках борьбы со слизью в Мраморном море турецкие специалисты собрали и отправили на утилизацию 5 738 кубометров морской слизи — аномально разросшегося фитопланктона, угрожающего жизням морских животных.