Ринго Старр отказался от борьбы за торговую марку секс-игрушек

Британский музыкант, барабанщик группы The Beatles Ринго Старр объявил, что прекращает бороться за правообладание торговой маркой секс игрушек под названием Ring O, сообщает «Би-би-си».

Барабанщик The Beatles ранее утверждал, что название этой торговой марки очень похоже на его имя, и его репутация может пострадать, если в США секс-игрушки будут зарегистрированы под названием Ring O. Отказаться от борьбы Ринго Старра побудило соглашение с производителем, Pacific Holdings и Momentum Management.

Производитель обязался изменить название и впредь «избегать любой деятельности, которая может привести к путанице» между их продуктом и музыкантом, а также не «унижать, принижать, оскорблять и очернять» имя Ринго Старра.

Название Ringo также зарегистрировано различными компаниями в качестве товарного знака для ряда продуктов в Великобритании, от отжимных машин для мытья полов и печенья до противозачаточных колец.