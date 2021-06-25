Бизнес-омбудсмен Москвы оценила требование об удаленном формате работы для 30% работников

Бизнес Москвы уже адаптировался к временной мере по переводу части сотрудников на дистанционный режим работы, которая повторно была введена в столице. Такую позицию высказала «Газете.Ru» уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москва Татьяна Минеева.

«Обязательный перевод на удаленную работу не менее 30% невакцинированных сотрудников — это мера, которая направлена прежде всего на сокращение передвижений жителей по Москве. Бизнес уже знаком с условиями подачи информации о сотрудниках, работающих дистанционно», — сказала Минеева.

Бизнес-омбудсмен также считает, что властям города необходимо ставить в приоритет профилактические, а не карательные меры при общении с предпринимателями и не штрафовать рестораны, которые нарушили действующие ограничения впервые.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин обязал работодателей столицы с 8 июня перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, за исключением прошедших вакцинацию. В том числе они должны перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

Кроме того, мэр продлил ограничение на работу общепита в период с 23.00 до 6.00, а также на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.