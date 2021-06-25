В АТОР сообщили о росте цен на отдых в Крыму и Турции

За последние двое суток стоимость путевок в Крым и Турцию увеличилась в среднем на 5-7%. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, цены на отдых в Турции и Крыму «потихонечку» поднимаются вверх.

«Пока в пределах 5–7%. Мы говорим о динамике за двое суток», — сказала Ломидзе.

Ранее Ломидзе заявила, что россияне отменили около 30% бронирований на июль и более 70% на август из-за коронавирусных ограничений в Краснодарском крае.

До этого сообщалось, что в Турции (на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул) начиная с 22 июня и до конца сентября этого года могут отдохнуть до 3 млн российских туристов.