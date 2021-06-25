Евросоюз продлил экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России, которые должны были пректитить действие в конце июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Евросовете.

Решение о продлении санкций еще на полгода было принято во время двухдневного саммита, проходящего в Брюсселе.

«Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы мы видели тревожные события на границе Украины и России», — рассказал собеседник агентства.

Дипломат пояснил, что сразу после саммита будет запущена формальная процедура, которая завершится в ближайшие недели публикацией соответствующих нормативных актов в Официальном журнале Евросоюза.

Экономические санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год, затем в марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с «полным выполнением минских соглашений». После этого ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций, страны ЕС оценивают выполнение Россией «минских соглашений».