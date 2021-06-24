Союз туриндустрии: путешественникам могут не вернуть всю сумму за тур в Краснодарский край

Аннулирование туров в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации может стать массовым, но туристам могут не вернуть всю уплаченную за путевку сумму, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы», — заявила Тюрина.

Людей, которые уже купили туры и понимают, что деньги за них не удастся вернуть полностью, стимулируют прививаться — не исключено, что к 1 августа требование об обязательной прививке для отдыха в Краснодарском крае могут отменить, добавила Тюрина «Интерфаксу».

Однако она опасается, что сезон, который «обещал быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма», рискует сорваться.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа курорты региона закроют для не привитых от коронавирусной инфекции граждан.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Газете.Ru» рассказали, что готовят обращение к властям Краснодарского края с просьбой отменить решение о закрытии курортов региона для непривитых.