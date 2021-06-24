Акции металлургов упали из-за объявления об экспортной пошлине на металлы

Акции российских металлургических компаний упали после сделанных в четверг, 24 июня, заявлений правительства о введении экспортных пошлин на металлопродукцию, сообщает РБК.

Бумаги всех российских металлургов начали снижаться около 11.00 мск, однако после заявлений правительства снижение усилилось.

По состоянию на 12.55 мск, акции «Русала» упали на 6,3%, до 52,82; «Северстали» — на 5,55%, до 1511,8; НЛМК — на 5,17%, до 233,94; «Норникеля» — на 4,8%, до 24 120; ММК — на 3,38%, до 61,37.

Ранее 24 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании кабмина предложил ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с 1 августа до 31 декабря 2021 года. По его словам, данные меры дадут дополнительные доходы бюджета в 2021 году в 160-165 млрд рублей, которые будут направлены на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.