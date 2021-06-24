Володин призвал жестко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации от COVID-19

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами, в том числе сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это – обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого — не покупать поддельные сертификаты», — считает Володин.

Спикер нижней палаты парламента предупредил, что «шустрых «бизнесменов», рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание». По его словам, уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации.

«Если нет противопоказаний, лучше защитить себя. Все возможности для этого есть», — подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что ситуация с пандемией «остается тревожной», в Москве и ряде других регионов введены дополнительные меры безопасности, в Бурятии — локдаун.

Ранее в Москве работодателей обязали отстранять сотрудников за отказ от вакцинации.

По данным на 23 июня, в России за сутки было выявлено 17 594 случая коронавируса.